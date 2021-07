Italia-Inghilterra, gli inglesi si tolgono la medaglia durante la premiazione, è polemica: «Scarsa sportività»

Gli inglesi si tolgono la medaglia durante la premiazione della finale di Euro 2020 Italia-Inghilterra. I giocatori della Nazionale guidata da Gareth Southgate non hanno digerito la sconfitta ai rigori, maturata grazie alla parata di Gianluigi Donnarumma. Il portiere degli Azzurri è riuscito a bloccare il rigore all'avversario Bukayo Saka. E così è esplosa la gioia dei tifosi italiani, ma anche la rabbia degli inglesi, che mentre ricevevano la medaglia d'argento hanno deciso di non indossarla. Un gesto che ha anche acceso numerose polemiche, oltre a quelle relative al video degli scontri nei pressi dello stadio.

IL PRECEDENTE ALLA FINALE DELLA COPPA DEL MONDO DI RUGBY

Un'altra nazionale inglese, quella di rugby, era stata giustamente criticata per lo stesso motivo: sconfitti (contro il pronostico) dal Sud Africa nella finale dei Mondiali del 2019, i giocatori inglesi si sfilarono dal collo la medaglia d'argento appena ricevuta, un gesto che coinvolse non tutto il gruppo ma numerosi dei giocatori più noti come Maro Itoje.

Gli inglesi si tolgono la medaglia, le reazioni

Sui social c'è chi dice che i giocatori inglesi sono dei «rosiconi» e chi invece li accusa di «scarsa sportività». Non un bel gesto, sicuramente, quello dei calciatori dell'Inghilterra. Che non accettano la sconfitta e si rifiutano di indossare la medaglia d'argento. Mentre è festa grande per l'Italia, che riesce a vincere a Wembley, nello stadio di Londra, il suo secondo europeo dopo quello del 1968. Una grande attesa coronata con un successo che va oltre i confini dell'Europa.