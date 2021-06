Eriksen perde i sensi in campo: massaggio cardiaco, poi apre gli occhi. «È cosciente»

Christian Eriksen è svenuto in campo nel corso di Danimarca-Finlandia a Copenaghen. Il fantasista dell'Inter, colto da un malore, è apparso subito in gravi condizioni, tanto da rendere necessario l'intervento dei sanitari con un massaggio cardiaco durato circa 10 minuti. In campo i calciatori hanno immediatamente intuito la gravità dellla situazione. Sugli spalti grande paura, la moglie di Eriksen è scesa in campo in lacrime. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi mentre il giocatore è stato portato via in barella, coperto dai compagni e un telo. La gara è stata sospesa. Eriksen è stato portato in ospedale a Copenaghen, sede della partita della Danimarca con la Finlandia. In una foto scattata dai fotografi a bordo campo è possibile vedere il centrocampista con gli occhi aperti, un'immagine che lascia ben sperare.

Eriksen, la moglie Sabrina in lacrime dopo il malore del marito: l'abbraccio di Kjaer e Schmeichel

Eriksen è sveglio

Christian Eriksen è sveglio ed è per ulteriori esami al Rigshospitalet. La partita è momentaneamente rinviata. Un nuovo aggiornamento è previsto per le 19.45. Così sul suo profilo Twitter la federcalcio danese.

Dramma Eriksen, l'Uefa sospende Danimarca-Finlandia per emergenza medica

Sospesa la partita

«Il giocatore è stato trasferito in ospedale ed è stato stabilizzato». Lo afferma la Uefa sul proprio canale Twitter, a proposito delle condizioni di Christian Eriksen dopo il malore avuto in campo dal giocatore. Un incontro urgente - prosegue la federazione - si è svolto un incontro con le squadre e con gli ufficiali di gara. Ulteriori informazioni saranno comunicate alle ore 19:45.