Non basta un buon Lecce per l'impresa: l'Inter colpisce al momento giusto e vince

A Milano per l'impresa. Il Lecce di Roberto D'Aversa (squalificato, in tribuna) in campo contro l'Inter di Simone Inzaghi, orfana di Lautaro Martinez e Dimarco. Servirà la partita perfetta ai giallorossi per portare a casa uno o tre punti, ma si sa i pronostici sono fatti per essere smentiti.

Inter-Lecce, formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Gonzalez, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda.