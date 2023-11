Se il Var è stato introdotto per aiutare l’arbitro a sbagliare meno, oggi l’occhio elettronico si sta conquistando la scena andando a vivisezionare sempre più episodi secondo protocollo. È chiaro che ogni gol viene ormai passato ai raggi x per verificarne la regolarità. Ed è quanto accaduto pure in Lecce-Milan: mentre Piccoli festeggiava la squadra addetta al Var, Guida di Torre Annunziata e l’assistente Nasca di Bari, ponevano la lente sull’azione che ha portato al gol la formazione leccese. Il Var poteva intervenire? L’ex arbitro Calvarese, in vari interventi, su quotidiani o testate on line, ha detto che lo “step on foot” non esiste proprio: non è citato dall’Ifab (l’organo che ha il potere di stabilire qualsiasi modifica e innovazione delle regole del gioco del calcio a livello internazionale e nazionale) o nel protocollo Var. E allora? E allora è andata. Il Lecce deve accontentarsi del pareggio. Una partita che passerà agli archivi e sarà ricordata non solo per la clamorosa rimonta del Lecce, ma soprattutto per il gol annullato a Piccoli.

Non è la prima volta che il Lecce vede mutare scenari dopo episodi rivisti al Var. Il primo della stagione in corso si è verificato in Monza-Lecce. All’11’ del secondo tempo il difensore del Lecce Baschirotto interviene sul pallone e dopo tocca il piede dell’ex compagno di squadra Colombo. Per Marinelli di Tivoli l’intervento è da cartellino rosso. Il fischietto laziale viene richiamato dalla Var Room dove c’era Serra di Torino, ma l’arbitro conferma la sua decisione da campo, ovvero l’espulsione di Baschirotto. Lecce in dieci per gran parte del secondo tempo. Un altro episodio che ha fatto molto discutere è quello del calcio di rigore fischiato in favore della Roma nella recente partita disputata allo stadio Olimpico lo scorso 5 novembre. Al 2’ del primo tempo penalty assegnato alla squadra di Mourinho per il tocco del pallone con un dito o con l’unghia di un dito, si dirà. Il direttore di gara, Colombo di Como, non ravvisa il tocco di Baschirotto sulla conclusione di Dybala, ma il presunto fallo è subito rivisto al Var dove operano Maggioni di Lecco e l’assistente Piccinini di Forlì. Dalla Var Room richiamano l’arbitro, il quale va a vedere e assegna il calcio di rigore alla Roma poi parato da Falcone a Lukaku. Dalle immagini non si evince nessun cambio di traiettoria del pallone calciato da Dybala a conferma del tocco impercettibile del difensore leccese.