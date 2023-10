Taranto spettacolo, 3-1 alla Turris e "Iacovone" in festa. Domani il Brindisi. Risultati e classifica

Un Taranto organizzato, concentrato e bello a vedersi batte per 3-1 la Turris nel giorno del ritorno del pubblico allo "Iacovone" e festeggia con la sua tifoseria una vittoria che fa ben sperare in chiave playoff per il prosieguo del campionato. La squadra di Ezio Capuano domina nel primo tempo e gestisce nella ripresa il ritorno ospite. Il Taranto segna con Calvano all'8' minuto con un tiro da 25 metri, subisce il pari al 44' da D'Auria ma si porta immediatamente dopo, al 48' del primo tempo, sul 2-1 con Enrici. Nella ripresa al 35' il 3-1 di Bifulco che chiude i giochi. Vittoria meritata, tre punti pesantissimi e grande gioia collettiva al fischio finale. Il Taranto sale in classifica a quota 14 punti, insieme a Picerno e Casertana. Nella decima giornata del campionato di serie C, girone C, si registra anche la sconfitta della Virtus Francavilla a Latina per 1-0. Mastroianni regala la vittoria ai laziali a metà secondo tempo, per la Virtus continua il momento negativo caratterizzato da tre sconfitte di fila. Perde anche il Cerignola nel match di Avellino al cospetto di un avversario tra i favoriti per il ritorno in serie B. Il Cerignola, in dieci dalla mezz'ora del primo tempo, si arrende solo in pieno recupero. Domani è la volta di Brindisi e Foggia, impegnate rispettivamente a Messina e in casa contro il Benevento, quest'ultima altra pretendente al ritorno tra i cadetti.

Serie C/C - 10° turno

----------------------------------------

Avellino-Cerignola 1-0

Giugliano-Crotone 1-2

Latina-V. Francavilla 1-0

Monterosi-Catania 1-1

Monopoli-Picerno 1-1

Taranto-Turris 3-1

Casertana-Juve Stabia 2-1

Messina-Brindisi domani ore 18.30

Foggia-Benevento domani ore 20.45

Potenza-Sorrento domani ore 20.45

-----------------------------------------

Classifica: Juve Stabia 21; Avellino 19; Latina, Benevento 18; Crotone 16; Cerignola, Foggia 15; Picerno, Taranto, Casertana 14; Turris 13; Catania 12; Potenza, Virtus Francavilla 11; Messina 10; Giugliano 9; Sorrento, Monopoli 8; Brindisi 7; Monterosi 3.