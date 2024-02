Il centravanti Guida nuovo rinforzo per il Brindisi di Roselli

A poche ore dal tanto atteso gong, prosegue senza sosta il mercato del Brindisi. L’ultimo arrivato alla corte di Giorgio Roselli è l’attaccante Angelo Guida che, come anticipato nei giorni scorsi, ha finalizzato il suo trasferimento nel capoluogo adriatico: classe 2002, il centravanti campano ha disputato la prima parte di stagione tra le fila della Turris, nello stesso girone del Brindisi, senza però trovare troppo spazio con i corallini. Sono nove le sue presenze al giro di boa (di cui solo una da titolare e per tutti i novanta minuti), spezzoni di gara conditi da una rete realizzata contro il Crotone in pieno recupero, a cinque minuti dal suo ingresso in campo, che è valsa l’1-1 finale. Prima del salto tra i professionisti, la sua carriera è iniziata nel settore giovanile della Salernitana per poi proseguire in Serie D con la maglia della Casertana, con cui ha trovato la via del gol tre volte nelle ventuno partite giocate. Si tratta, dunque, di un profilo giovane che punta al riscatto dopo un’avventura non troppo entusiasmante a livello prolifico: acquistato a titolo definitivo, Guida punta alla permanenza nei professionisti insieme al Brindisi che, dopo un girone d’andata altalenante e senza dubbio deludente, spera di invertire la rotta e conquistare sul campo la salvezza. Per essere competitivi e in linea con questo obiettivo, però, mister Giorgio Roselli ha tracciato la strada chiedendo al club del presidente Arigliano un ulteriore sforzo economico per altri innesti dell’ultima ora. L’emergenza numerica affrontata durante quasi tutto il mese di gennaio, infatti, sembra ormai alle porte, ma tra le necessità del tecnico c’è quella di aggiungere qualità, quantità e soprattutto la giusta dose di esperienza in mezzo al campo: per questo motivo, il direttore sportivo Francesco Lamazza resta alla ricerca delle giuste occasioni per accontentare le esigenze di Roselli e completare così l’organico il funzione del 3-5-2.

Il nome caldo resta quello di Moses Odjer che, secondo indiscrezioni, avrebbe trovato un accordo di massima per liberarsi dal Foggia e sposare il progetto Brindisi dove potrebbe ritagliarsi un ruolo primario e giocare, quindi, con maggiore continuità. Il centrocampista ghanese, sulle cui tracce c’era anche la Virtus Francavilla che ha però chiuso l’affare Laaribi, è un vero pallino della dirigenza biancazzurra che lo aveva individuato come il rinforzo ideale già all’inizio di gennaio: dopo un iniziale raffreddamento, però, la pista è tornata calda nelle scorse ore e potrebbe concretizzarsi a stretto giro con l’obiettivo di poter contare sulla sostanza del classe 1996 già in occasione della difficile trasferta del Vigorito contro il Benevento. Per l’occasione, Roselli ritrova Gorzelewski ma deve fare ancora a meno degli infortunati Valenti e Falbo. In attacco il grande dubbio riguarda la titolarità di Malik Opoola: l’attaccante classe 2004, partito dalla panchina contro il Monterosi, ha dato vivacità e dinamismo al reparto avanzato, ma nel post-partita l’allenatore umbro ha sottolineato l’importanza per il nigeriano di imparare alcuni movimenti offensivi del nuovo modulo. Opoola, dunque, potrebbe subentrare nel secondo tempo per scardinare la forte retroguardia giallorossa. Difficile, però, ipotizzare l’undici titolare già oggi.