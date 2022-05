Happy Casa, rottura del tendine d'Achille per il campione Harrison: si allontana il sogno play off

Rottura del tendine d’Achille per D’Angelo Harrison: la stagione del campione dell'Happy Casa sembra destinata a finire qui. La diagnosi dei medici dopo l'infortunio durante il match contro l'Olimpia Milano colora a tinte fosche l'ultimo scampolo del campionato, con la quadra brindisina impegnata ad aprirsi la strada ai play off scudetto.

Cosa è accaduto

Quando mancavano 25 secondi alla fine del primo tempo, Harrison si è accasciatosul parquet tenendosi la caviglia e ha poi dovuto abbandonare il terreno di gioco, aiutato dal medico Antonio Orgiani e dal fisioterapista Rino Longo. Domani, 3 maggio, si sottoporrà ad ulteriori accertamenti, ma le prime valutazioni dello staff medico sembrano confermare la rottura del tendine d'Achille. «Attendiamo l’esito degli esami strumentali prima di emettere un comunicato ufficiale sulla diagnosi precisa relativa alle condizioni di Harrison - ha detto Orgiani, che ha soccorso il giocatore al Mediolanum Forum -. Solo fra domani e dopodomani potremo effettuare una normale risonanza per aver un indirizzo significativo sull’entità del danno subito». Difficile, tuttavia, immaginare un ritorno in campo per il campione dell'Happy Casa.