Basket, Brindisi e i playoff scudetto: giusto sognare? Il punto con l'esperto

di Liberato Casole

foto Max Frigione

Happy Casa Brindisi e i playoff scudetto. E' un sogno che può avverarsi? Il parere del collega Francesco Guadalupi, ex cestista e voce storica della pallacanestro brindisina. Intanto la società ha resto noto che è possibile acquistare i biglietti per il match in programma domenica 8 maggio alle ore 20:45 contro la Bertram Derthona Basket Tortona, valevole per l’ultimo turno di regular season Legabasket Serie A. Dopo la fondamentale vittoria casalinga su Trieste, Brindisi giocherà il 1° maggio a Milano, poi ultima in casa al PalaPentassuglia pronto nuovamente a ruggire al 100% per trascinare la squadra. Biglietti in vendita a partire da 14 euro.