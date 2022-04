Basket, Brindisi batte Trieste e conquista la salvezza

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Happy Casa Brindisi batte Trieste, chiude la striscia negativa di cinque ko di fila, ma soprattutto festeggia lo scampato pericolo e celebra la salvezza aritmetica.

Il successo più importante della stagione, pur tra mille difficoltà (out Gaspardo e De Zeeuw, Gentile, Udom e Adrian non al meglio) arriva alla fine di una partita nella quale Brindisi parte a mille e soffre nel secondo quarto, prima di riaccendersi dopo l’intervallo lungo (55 punti realizzati nel secondo tempo).

I biancazzurri vincono davanti alla loro gente, in un PalaPentassuglia che sprigiona grandissimo entusiasmo sin dalla palla a due.

Sei uomini in doppia cifra

Benissimo il collettivo che manda ben sei uomini in doppia cifra (Gentile, Zanelli, Harrison, Redivo, Udom e Perkins), ma la squadra di Frank Vitucci la vince con le sue armi migliori: tanta difesa nei momenti più importanti della partita e show time da dietro l’arco (12/27).

Menzione particolare per Mattia Udom che al rientro dopo lil problema al gomito scrive a referto una doppia-doppia da 12 punti e 10 rimbalzi.

Al termine della stagione regolare mancano solo due giornate, sognare i playoff non è una utopia. Certo le possibilità sono minime, ma perché non provarci