Basket, il brindisino Matteo Spagnolo si dichiara eleggibile al draft Nba

Matteo Spagnolo, giocatore brindisino di basket di proprietà del Real Madrid, ora in forze alla Vanoli Cremona, si è ufficialmente dichiarato eleggibile al draft Nba. Ne dà notizia su Instagram la Sigma Sports, che rappresenta proprio l'atleta brindisino.

Chi è Spagnolo

Classe 2003, un metro e novantasette centimetri per 87 chili, muove i primi passi sul parquet con la maglia dell'Aurora Brindisi. Le doti atletiche e tecniche gli permettono ben presto di mettersi in mostra, nonostante la sua giovane età: nel giro di pochi anni passa dalla Stella Azzurra Roma al Real Madrid, che lo fa giocare nella sua squadra "B", prima di cederlo in prestito alla Vanoli Cremona, con cui sta giocando questa stagione. Proprio poche settimane fa è stato ospite al PalaPentassuglia per la sfida contro l'Happy Casa Brindisi. Vanta anche decine di presenze in Nazionale, dall'Under 15 alla Nazionale maggiore: è il più giovane giocatore a vestire la canotta azzurra, a 17 anni, un mese e dieci giorni.

Cos'è il draft Nba

Si tratta di un evento annuale durante il quale le squadre professionistiche americane di basket scelgono i loro giocatori; una sorta di "mercato" che mette in mostra i migliori giocatori statunitensi e mondiali, al quale possono proporsi autonomamente anche giocatori extra-Usa. Attualmente Spagnolo è previsto alla chiamata numero 53.