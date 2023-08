La nuova stagione bussa oramai alle porte e ha già cominciato a prendere forma. La nuova annata sportiva per la Happy Casa Brindisi inizia oggi con il gruppo dei giocatori italiani che, già in città, si sottoporranno, sotto la guida del responsabile sanitario dott or Dino Furioso, alle consuete visite fisico-mediche per l’ottenimento dell’idoneità agonistica mentre i giocatori americani arriveranno alla spicciolata a Brindisi già nei prossimi giorni. Il raduno vero e proprio avverrà in città, dove a partire dal 16 agosto la prima squadra diretta dal capo allenatore Fabio Corbani, i suoi assistenti Marco Esposito e Andra Vicenzutto e il preparatore fisico Davide Ferioli, potranno dirigere le prime sessioni di allenamento al PalaPentassuglia. Più di tre settimane di intenso lavoro che porteranno dritti all’appuntamento dell’8 e 9 settembre in occasione del trofeo “Dalla Riva Sportfloors” a Cavallino Treporti. Un primissimo antipasto di quello che sarà poi in campionato, visto che il quadrangolare avrà come protagoniste oltre a Brindisi anche Treviso, Venezia e Varese. Per il terzo anno di fila il basket della massima serie torna a Cavallino-Treporti: dopo l’esordio nel 2021 con l’amichevole tra Brindisi e Pesaro e il sold out della scorsa estate con Reyer Venezia, Virtus Bologna e Aquila Trento, il palasport Atleti Azzurri d’Italia sarà il palcoscenico di un quadrangolare di altissimo profilo. Ci sarà appunto il ritorno della New Basket, la new entry Pallacanestro Varese e le rinnovate Venezia e Treviso. E proprio contro la formazione trevigiana la Happy Casa farà il suo debutto alle ore 17,00 di venerdì 8. Non ci sarà quindi bisogno di attendere la doppia sfida di campionato perché il tanto atteso face to face con la Nutribullet Treviso avrà una sua “prima assoluta” in terra veneziana.

Certo sarà ancora precampionato, ma l’attesa per questo incrocio già “stuzzica” l’ambiente brindisino soprattutto dopo l’ufficialit à, giunta ieri , della firma anche di D’Angelo Harrison con il club trevigiano. Un altro grande ex che va a “rimpolpare” la colonia di coloro che in un passato molto recente sono stati protagonisti con la maglia della “Stella del Sud”. In primis Frank Vitucci e Simone Giofrè (rispettivamente capo allenatore e direttore sportivo), quindi gli assistenti Alberto Morea e Mattia Consoli per finire con Alessandro Zanelli, Ky Bowman, Andrea Mezzanotte e, appunto, “Mr Dee” Harrison. Brindisi però deve pensare solo e soltanto al presente e a ciò che sarà nel corso della stagione 2023/2024. Un nuovo progetto con nuovi attori protagonisti, a cominciare dallo staff tecnico. Ormai è questione solo di qualche ora, tra poco si tornerà a fare sul serio e a riaccendere i motori. Dalla prossima settimana all’interno del PalaPentassuglia ci sarà fermento e vitalità. La Happy Casa tornerà a faticare in vista di una stagione che si preannuncia lunga, dove il doppio impegno campionato-coppa avrà il suo peso. Un doppio impegno che porterà un dispendio di energie fisiche e mentali non da poco, che la “banda Corbani” dovrà essere brava ad affrontare e superare.