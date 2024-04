Lecce, Gotti esulta: «Padroni del nostro campionato». Su Dorgu: «destinato a grandi palcoscenici»

Un successo importante per il Lecce in chiave salvezza conquistato in casa del Sassuolo. Sugli scudi Dorgu, il talento danese cresciuto nel vivaio, e la coppia offensiva Krstovic-Piccoli.

Mister Luca Gotti ha incassato la terza vittoria in campionato da quando è alla guida della formazione salentina. Dieci punti totali in 5 gare, con una media di 2 punti a partita, con la squadra giallorossa salita a quota 35 punti in classifica, a +7 dal Frosinone, terzultimo.

Nel post partita l’allenatore, ai microfoni di Dazn, ha quindi elogiato la squadra. «Quella di oggi è stata una dimostrazione di vittoria di gruppo». Poi i complimenti ai singoli. Su Dorgu: «Toglierlo dal campo è quasi un insulto al calcio. Il gol del 2-0 è stato bellissimo, per come è entrato dentro al campo, una rete da giocatore maturo. È destinato a grandi palcoscenici».

Sulla coppia Krstovic-Piccoli: «Due attaccanti così possono giocare insieme. Hanno vissuto un percorso da antagonisti e improvvisamente hanno capito di poter cooperare. Forse questa è stata la scintilla”.

E poi sul finale di campionato, “Abbiamo il nostro futuro in mano e siamo padroni del nostro destino, senza dover guardare gli altri».