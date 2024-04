Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, è in gravi condizioni in seguito a un incidente in auto. Con lui anche la moglie. Il sinistro è avvenuto a Roma.

Petrucci, 79 anni, è stato presidente del Coni dal 1999 al 2013. Poi dal 2013 a oggi presidente della Federazione Italiana Pallacanestro. Al momento è al San Camillo.