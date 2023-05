Frosinone in Serie A, quarta promozione per l'ex capitano del Lecce Lucioni: ​«Quest'anno è ancora più bello»

Fabio Lucioni, 28 presenze e 3 gol, conquista la seconda promozione consecutiva in Serie A. L'ex capitano del Lecce con il suo Frosinone stende la Reggina 3-1 e riconquista la Serie A per la terza volta in nove anni. Lo fa stupendo tutti, contro ogni pronostico della vigilia, dominando un campionato quasi dall'inizio alla fine.

«È un'emozione grandissima. L'avevo provata anche lo scorso anno ma quest'anno è ancora più bello. Lasciare Lecce dopo la Serie A con possibilità di giocarmela non è stato semplice», è questo il commento a caldo di Fabio Lucioni, difensore del Frosinone, a caldo attraverso i microfoni di SkySport al triplice fischio della vittoria decisiva per 3-1 sulla Reggina.

I giallazzurri, infatti, in testa sin dalla decima giornata, sono stati protagonisti di un cammino trionfale, marciando a una velocità record e rallentando soltanto nella parte finale di stagione, per colpa anche di infortuni in sequenza. Il “tesoretto” accumulato nella parte centrale del campionato, però, si è rivelato prezioso ed è stato difeso con i denti dai Leoni, autentici lottatori in campo. E l'ultima fatica, sotto il diluvio, è valsa il ritorno più che meritato tra le grandi.

La cavalcata

Per la prima volta il Frosinone vola nell'olimpo del calcio da leader della classe e ora insegue il titolo di campione della cadetteria, avendo 4 punti di vantaggio sul Genoa, secondo. Le altre promozioni, infatti, erano arrivate una nel 2014-2015 sempre per via diretta, ma dietro l'imprendibile Carpi di Castori, e poi nel 2017-2018 passando dai playoff dopo la finale infinita contro il Palermo.