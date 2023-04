Il Gallipoli Football espugna Alberobello e il portiere finisce in ospedale

Bruttissimo episodio ieri pomeriggio ad Alberobello al termine della sfida Arboris Belli-Gallipoli Football 1909, gara valevole per l’ultima giornata di campionato di Eccellenza pugliese, girone B. Mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, il giovanissimo portiere giallorosso Francesco Carretta, classe 2005, è stato colpito con un pugno alla mandibola nei pressi del sottopassaggio. Il calciatore del Gallipoli ha dovuto immediatamente ricorrere alle cure prestate dai sanitari dell’ospedale “San Giacomo” di Monopoli. Per la cronaca, la partita ha visto l’Arboris Belli perdere allo scadere per un gol realizzato da Calò ed essere condannato ai playout. Evidentemente, il nervosismo causato dall’esito finale del match ha portato a due espulsioni (che si aggiungono ad un’altra nei 90 minuti) e all’ingiustificabile accaduto che ha visto suo malgrado protagonista l’estremo difensore ospite.

Il comunicato del Gallipoli Football 1909

"La dirigenza del Gallipoli Football 1909 esprime tutto il suo disappunto per il comportamento avuto da parte dei calciatori dell’Arboris Belli al termine della gara di ieri. Il gruppo squadra giallorosso si è distinto nell’arco dell’intera stagione per la serietà con cui ha affrontato tutte le competizioni ed anche in quest’ultima giornata ha affrontato la partita in maniera più che decorosa, come del resto dovrebbe succedere a qualsiasi



livello. Gli avversari non sono stati tuttavia dello stesso avviso, in particolare il loro uomo di maggiore esperienza. Quest’ultimo, dopo che c’era già stato un accenno di rissa in mezzo al campo al fischio finaleprovocato dagli stessi padroni di casa, ha infatti rifilato inaspettatamente ed in maniera plateale un pugno in un punto vitale al nostro Francesco Carretta mentre le squadre scendevano la scalinata verso il tunnel deglispogliatoi. Un colpo violento che ha stordito il portiere al punto da farlo crollare a terra sui gradini sbattendo la testa. Per questa ragione al ragazzo è stato prestato soccorso col trasporto in ambulanza pressol’Ospedale San Giacomo di Monopoli prontamente organizzato dalle forze dell’ordine lì presenti che dovrebbero aver identificato l’autore del gesto. Gli accertamenti medici hanno fortunatamente dato esito negativo, l’unica misura precauzionale da adottare per Francesco è una semplice prognosi di tre giorni dopo aver temuto conseguenze peggiori per l’accaduto.Dal canto nostro, ci auguriamo che la dirigenza dell’Arboris Belli, che ha riservato un più che degno trattamento a tutto il nostro staff, punisca severamente il tesserato in questione per l’azione vigliacca compiuta, in totale contraddizione con l’esempio che un calciatore navigato nei campionati dilettantistici dovrebbe dare ai propri compagni".