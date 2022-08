Tarantino quarta ai mondiali di nuoto, poi in diretta tv la proposta di matrimonio: «Lollo, sposami». Ma era uno scherzo

Ci hanno creduto tutti, ma era soltanto uno scherzo, un gioco. Chiara Tarantino, nuotatrice leccese, dopo il quarto posto nella competizione di ieri (una giornata, per altro, che ha portato quattro medaglie d'oro e cinque d'argento, tra cui quella della biscegliese Elena Di Liddo) si è presentata ai microfoni di Rai2 e ha fatto la proposta di matrimonio a Lorenzo Mora: «Lollo, sposami». Lui, che per la cronaca è Lorenzo Mora, in gara poco dopo, ha risposto proprio ai microfoni: «Accetto, Chiara vuole sposarmi e le dico di sì». Da luna di miele ai Mondiali o alla Duna Arena di Budapest. Da due cuori e una piscina. E invece no, perché era soltanto uno scherzo, ma nel frattempo la notizia fa il giro del web e finisce persino al Tg1 della sera, come dimostra il video riportato.

APPROFONDIMENTI NUOTO Europei di Roma, argento per De Tullio nella staffetta. Tarantino in finale. Oggi in vasca Pilato NUOTO Nuoto, via agli Europei di Roma. Puglia protagonista: Toma cerca subito il colpo, domani Pilato

Tarantino, la proposta di matrimonio: cos'è successo

E invece era tutto un gioco. Chiara Tarantino, che era arrivata quarta e aveva sfiorato la medaglia (con tanto di personal best aggiornato due volte tra semifinali e finale), aveva soltanto voglia di fare punti al "FantaEuropeo". E del resto lei stessa il giorno precedente aveva salutato in diretta Papa Francesco. Il fantaeuropeo, sulla scorta del Fantasanremo, assegna dei punti ai nuotatori non solo per i risultati ma anche per quello che succede. Ed era, quindi, soltanto un gioco: salutare qualcuno o fare una proposta di matrimonio in diretta tv aiuta con i punti. E infatti sta succedendo di tutto. La proposta finta, però, è comunque diventata virale. E il commento di Chiara, classe 2003 salentina e rivelazione - pur senza medaglia - di questi europei, è innocente: «Stiamo esagerando», scrive su Instagram.