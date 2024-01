Chiara Tarantino: «Io portabandiera italiana a Doha? No, ma sarebbe stato un onore»

Intensifica la preparazione in vista dei Mondiali la leccese, nativa di Corato, Chiara Tarantino. Il CT azzurro Cesare Butini l’ha voluta nel gruppo che partirà alla volta di Doha, dove, a giorni, scatterà la massima competizione planetaria di nuoto.

«Purtroppo ho avuto qualche problema subito dopo le festività, che per fortuna è stato risolto. La preparazione è ripresa a bomba agli ordini di Mauro Borgia presso la Outline di Lecce, senza disdegnare degli allenamenti in vasca lunga effettuati a Bari. Le cose procedono bene e non vedo l’ora di partire per questa nuova esperienza. Tuttavia, il calendario prevede questa tappa in un periodo particolare, nonostante si tratti di un evento rilevante. Soprattutto a pochi giorni dagli Assoluti italiani, che sono un altro appuntamento chiave della stagione». Queste le parole della donna più veloce d’Italia in acqua, che negli ultimi giorni è stata, a sua insaputa, protagonista di un equivoco.

«Si è letto in giro che sarò la portabandiera della Nazionale italiana a Doha.

La cosa mi avrebbe inorgoglito come nessun’altra se fosse stato vero. Non è così per il semplice motivo che in questa manifestazione non esiste una cerimonia d’apertura e, di conseguenza, non ci sono portabandiere. Sarò, e questo mi farà grande onore, la portabandiera, virtuale, del Salento.»

Chiara Tarantino rappresenterà la Puglia insieme ai fratelli Marco e Luca De Tullio, nonché a Benedetta Pilato. Partirà per il Qatar con le sue ambizioni.

«Gareggerò nelle mie due specialità, ossia il 50 ed il 100 stile, con la speranza di andare quanto più possibile avanti. Prenderò parte alla staffetta 4x100 stile, in cui insieme alle mie compagne ci teniamo a fare benissimo, puntando ad ottenere la qualificazione per le prossime Olimpiadi.» Ciro Sanarica