Europei di Roma, argento per De Tullio nella staffetta. Tarantino in finale. Oggi in vasca Pilato

(foto LaPresse)

Una medaglia d’argento in staffetta, una finale e tanta esperienza. Il nuoto pugliese chiude così la prima giornata degli Europei di Roma, ma oggi arriva il piatto forte con i 100 rana, e Benedetta Pilato che deve difendere il titolo mondiale. Nei 100 stile libero si prende la finale Chiara Tarantino. La leccese classe 2003, aveva bisogno di andare oltre i propri limiti per conquistare un posto tra le prime otto. E l’ha fatto. Ed è riuscita a fare il personal best, 54”40, che vale il terzo posto nella sua semifinale, la seconda, alle spalle della francese Bonnet. Straordinariamente brava, conquista un posto che era tutt’altro che scontato per la spedizione azzurra. E in realtà, anche i segnali del mattino nelle batterie, non andavano in questa direzione. «Sono soddisfatta, ho fatto bene i primi 50 e sapevo che avrei dovuto fare il personal per entrare in finale», ha commentato al microfono della Rai in zona mista.