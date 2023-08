Mazzone, oggi i funerali: bandiere, striscioni e cori ad Ascoli

Bandiere, uno striscione, applausi e cori dei tifosi per l'ultimo saluto a Carlo Mazzone, ex allenatore della Roma e non solo. Recordman di panchine in Serie A e 12 squadre guidate in carriera, Carletto è deceduto il 19 agosto scorso a 86 anni. Quest'oggi ad Ascoli si stanno celebrando i funerali, con il feretro, di legno chiaro con sopra una corona di rose rosse, accompagnato dai famigliari, che è stato accolto all'ingresso della Chiesa di San Francesco ad Ascoli da varie autorità tra cui il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e il presidente della Regione Francesco Acquaroli.

Sopra la bara, in chiesa, sono state poste le maglie di alcune squadre che Mazzone ha guidato tra cui quella del Brescia.

Tanti applausi all'interno e fuori dalla chiesa dove una folla di tifosi, soprattutto dell'Ascoli, dove Mazzone viveva con la sua famiglia e di cui era cittadino onorario, ha acclamato Carletto, sventolando bandiere e intonandone il nome.

Tra i presenti alle esequie una delegazione del Cagliari, rappresentato dal coordinatore tecnico della Primavera, Roberto Muzzi, ex giocatore di Mazzone, e vari allenatori tra cui Serse Cosmi, Walter Novellino ed Enrico Nicolini, oltre ad Alessandro Calori e una delegazione della squadra giovanile della Roma.