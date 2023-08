Il Via del Mare ricorda Mazzone prima di Lecce-Lazio

Chissà se avrebbe sentito aria di derby questa sera Carlo Mazzone. Il Lecce, con cui ha ottenuto la miglior posizione della storia del club giallorosso in Serie A, contro la Lazio. Lui, romano e romanista. Il tecnico, record-man di panchine nel massimo campionato italiano, è venuto a mancare ieri a 86 anni. Oggi prima di Lecce-Lazio il ricordo commosso dell'intero stadio Via del Mare.

Il Lecce gioca con la fascia al braccio per ricordare un allenatore che ha fatto la storia del club giallorosso. Dalla promozione in A, alla prima salvezza, fino a quel nono posto indimenticabile. Il tributo dello stadio è partito già durante il minuto di silenzio, poi il coro della Curva Nord per lui.