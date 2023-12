ll portiere dell'Altamura non vede mamma e papà da un anno: la società paga i voli dal Brasile ai genitori. L'incontro

Se l'Altamura è primo in classifica nel girone H di Serie D lo deve anche al suo giovane portiere Joao Gabriel Fernandes. Arrivato in estate, l'estremo difensore brasiliano ha conquistato da subito la stima del club che ha voluto premiarlo con uno splendido regalo di Natale: l'incontro, a sorpresa, con i suoi genitori che non vedeva da più di un anno. Partito dal Sudamerica con il sogno di affermarsi nel calcio europeo, Fernandes ha iniziato a girare l’Europa e ormai da tanti mesi non vedeva la sua famiglia.

La società biancorossa, dunque, ha organizzato a sua insaputa il viaggio dal Brasile alla Puglia all'intera famiglia per permettere loro di trascorrere insieme le festività natalizie. Un gesto di grande umanità che ha ricevuto tanti attestati di stima nel panorama calcistico locale e non solo. Un regalo speciale per uno dei migliori portieri del girone, con appena 9 reti subite in 17 partite.