Brindisi-Cavese, oltre 6mila biglietti venduti in un giorno. La decisione: 700 tifosi ospiti (ma con un divieto). La situazione

Brindisi-Cavese, biglietti a ruba. Per il big match di domenica prossima, nel girone H di Serie D, che può valere la promozione in C sono già stati staccati oltre 6mila tagliandi. Lunghe code di fronte ai punti che vendono i biglietti: Brindisi ha fame di promozione, la sfida è lanciata. In caso di vittoria i biancazzurri andranno a pari punti con la Cavese, per poi giocarsi tutto nell'ultima giornata (e in caso di parità a fine stagione ci sarebbe lo spareggio in campo neutro).

Al momento restano a disposizione: 20 biglietti di tribuna, 400 di curva e 300 di gradinata. In totale i posti sono 6.800.

Settore ospiti

Per gli ospiti i biglietti in vendita saranno 700. A breve ci sarà anche la notizia ufficiale e la modalità di prevendita (con divieto di acquistare i ticket domenica mattina). Seguendo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale la vendita dei biglietti per il settore ospiti sarà aperta ai soli residenti in provincia di Salerno.