Il Brindisi espugna Nardò, Cavese ko: ora la vetta è a 3 punti. Domenica lo scontro diretto

Colpo grosso del Brindisi che vince in casa del Nardò 2-0 e oltre a scavalcare in classifica i granata si porta a tre punti dalla vetta della classifica a due giornate dalla fine. Merito anche del Martina Franca capace di espugnare il campo della Cavese per 2-1, un risultato che consente agli itriani di festeggiare la salvezza con due turni d'anticipo. Il Fasano, già in salvo da settimane, cade in casa contro l'Afragolese (0-1) mentre il Casarano non va oltre lo 0-0 sul campo della Gladiator. Ora i rossazzurri rischiano di perdere anche l'ultimo posto utile per i play off. Il Barletta fa 1-1 a Matera dopo essere passato in vantaggil nei minuti iniziali, il Gravina passa 2-0 in casa del Bitonto, il Molfetta vince in casa con la Nocerina e infine l'Altamura batte la Puteolana che retrocede matematicamente in Eccellenza.

La sfida decisiva

Domenica prossima lo stadio Fanuzzi ospiterà la gara più importante della stagione tra Brindisi e Cavese. Il successo consentirebbe ai biancazzurri di compiere l'aggancio in vetta a 90 minuti dalla fine del campionato. Il Nardò invece farà visita al Barletta e proverà a conservare l'attuale terzo posto.