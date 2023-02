Benedetti e Scheidler stendono il Brescia e lanciano il Bari

Benedetti e Scheidler stendono il Brescia, il Bari vola e continua a coltivare il sogno della promozione diretta in Serie A. Al Rigamonti va in scena una partita non bellissima, nella quale i biancorossi vincono il duello sul possesso palla, non brillano per gioco e velocità, ma colpiscono due volte al momento giusto. Al 21' il primo acuto è di Benedetti, bravo a salire in cielo (in foto) su un cioccolatino di Antenucci (al rientro da titolare, dopo aver segnato due gol consecutivi da subentrante). Il colpo di grazia arriva al 49' del secondo tempo, con Molina (entrato per Botta) che serve nello spazio Scheidler.

Nel mezzo c'è tutta la fatica dei biancorossi, contro un Brescia che ha cercato in ogni modo di pareggiare. Non è servita, però, la freschezza di Pablo Rodriguez e neppure quella di Bjorkengren, il più pericoloso dei suoi a inizio secondo tempo (super Caprile). Alla fine fa festa il Bari.

Brescia-Bari 0-2, il tabellino

Marcatori: 21'pt Benedetti (Ba), 49'st Scheidler (Ba)

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci, Karacic, Huard, Adorni, Van De Looi, Rodriguez (30'st Bianchi), Aye, Cistana, Bjorkengren (18'st Adryan), Bisoli (c) (39'st Olzer), Listkowski (18'st Ndoj)

A disp.: Lezzerini, Mangraviti, Jallow, Niemeijer, Labojko, Pace, Scavone, Papetti

All. D. Gastaldello

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c) (1'st Zuzek), Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello (19'st Mallamo), Benedetti (39'st Benali), Botta (16'st Molina), Antenucci (19'st Scheidler), Cheddira

A disp.: Frattali, Matino, Esposito, Morachioli, Ricci, Bellomo, Dorval

All. M. Mignani

Arbitro: Sig. Antonio Giua (Olbia); assistenti: Sig. Gaetano Massara (Reggio Calabria) e Sig. Federico Fontani (Siena). Quarto Ufficiale: Sig. Michele Delrio (Reggio Emilia). VAR: Antonio Di Martino (Teramo), AVAR: Alessandro Prontera (Bologna)

Ammoniti: Ndoj (Br), Van De Looi (Br), Maita (Ba)

Angoli: 11-1

Rec.: 1'pt; 5'st

Stadio 'Mario Rigamonti', Brescia; velato, 10°C, terreno in buone condizioni; 9.448 spettatori (4.648 abbonati, 901 tifosi ospiti)