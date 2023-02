L’occasione è davvero ghiotta. Dopo aver sconfitto al Gewiss Stadium l’Atalanta dei miracoli di Gianpiero Gasperini, questa sera il Lecce ha l’opportunità di compiere un altro passo importante sulla strada della salvezza. Al Via del Mare infatti arriva un Sassuolo in tono minore rispetto agli ultimi anni. In questo momento storico, i bei tempi in cui gli emiliani lottavano per le prime posizioni della classifica appaiono solo un lontano ricordo. La realtà infatti dice ben altro: i sassolesi fin qui sono stati protagonisti di una stagione molto complicata tant’è che, dopo ventitre giornate, si ritrovano a dover lottare per la permanenza in serie A. Obiettivo sicuramente alla portata per una squadra che può disporre di Berardi e Frattesi, elementi in grado di fare la differenza contro grandi e piccole della serie A. Certo è però che nonostante il contributo dei gioielli della famiglia Mapei, il campionato fino a questo momento ha riservato più dolori che gioie alla squadra allenata da mister Dionisi, costretta a guardarsi alle spalle dal ritorno di fiamma dell’Hellas Verona, terz’ultimo in classifica con un ritardo di sette punti.

Il colpo grosso di Bergamo ha spinto il Lecce leggermente più in alto, a quota 27 punti, e quindi a +10 sugli scaligeri. Un bottino certamente considerevole ma che comunque non lascia dormire sonni tranquilli ai giallorossi. Concetto espresso chiaramente in settimana dal responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino nell’intervista rilasciata al Nuovo Quotidiano di Puglia: “Se mi sentissi al sicuro non verrei ad aprire la sede tutti i giorni alle 8 del mattino, verrei un po’ più tardi. Per me i numeri sono importanti e se vado a vedere la classifica dello scorso campionato di serie A mi accorgo che alla 23ª la Salernitana aveva 10 punti e il Cagliari 20, esattamente il doppio. E come sappiamo, alla fine è retrocesso il Cagliari”. Impossibile non dargli ragione. Il Lecce in questo momento ha sicuramente più chanche di restare in serie A rispetto a tante altre rivali, come del resto dice la classifica, solo che nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato. Di conseguenza, capitan Hjulmand dovranno continuare a macinare gioco e punti in fino a quando arriverà il conforto dell’aritmetica.