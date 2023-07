Marino: "L'avvio di campionato per Brindisi sarà complicato dopo il Qualification Round di Bcl"

L’attesa è finita: ieri la Lega Basket LBA ha ufficializzato il calendario della regular season 2023/2024. La Happy Casa Brindisi debutterà mercoledì 4 ottobre al PalaPentassuglia contro Reggio Emilia. Il posticipo del turno inaugurale si è reso necessario stante l’impegno della formazione biancazzurra nel Qualification Round della Basketball Champions League che si giocherà in Turchia dal 25 settembre al 1° ottobre. La prima trasferta della stagione Bayehe e compagni la giocheranno l’8 ottobre contro Tortona.

«È difficile fare valutazioni - ha esordito il presidente di Brindisi, Fernando Marino -. È difficile perché alla fine si deve giocare contro tutti, anche se molto dipende dal momento in cui si affrontano determinate squadre, soprattutto le più forti. A prima vista sono due le cose che balzano agli occhi: le due partite iniziali con Reggio Emilia e Tortona che arrivano subito dopo il Qualification Round di BCL e il finale della regular season che ci vedrà affrontare due roster di prima fascia come Venezia e Brescia».

«Sicuramente giocheremo un campionato con un livello molto elevato - ha proseguito il massimo dirigente della New Basket -, con due squadre come Milano e Bologna a dettare legge e alle loro spalle Tortona, Venezia e Brescia a provare a calarsi nel ruolo di guastafeste. Ma ci saranno altre formazioni che proveranno a stare ai piani alti, la lotta per entrare nei playoff sarà quindi molto serrata, così come quella per evitare le ultime due piazze della classifica che condannano alla retrocessione».

Anche quest’anno la Happy Casa proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista. E cercherà di farlo con una squadra completamente rinnovata rispetto alla passata stagione, a cominciare proprio dalla guida tecnica consegnata a Fabio Corbani. «Quello della permanenza resta come sempre il nostro obiettivo primario.

Le altre tappe

Siamo soddisfatti dei giocatori che abbiamo firmato, erano le nostre prime scelte. Ci manca ancora un tassello (l’ala piccola, ndc) che abbiamo già individuato, presto ci saranno novità a riguardo. Stiamo lavorando su una soluzione che si innesti nel miglior modo possibile all’interno del gruppo. Ribadisco che puntiamo ad una salvezza tranquilla, il sogno è fare qualcosa di più ed avere sempre la gente al nostro fianco. L’esperienza mi ha insegnato a non fare mai voli pindarici così come a non abbattersi quando le cose non vanno per il verso desiderato, perché basta una partita a far svoltare una stagione. Ne ho viste veramente tante in questi 12 anni di presidenza, diventa perciò fondamentale vivere alla giornata e lavorare per il meglio e senza mai doppi fini».

Nel girone di andata Brindisi ospiterà nell’impianto di contrada Masseriola le corazzate Olimpia Milano e Virtus Bologna il 5 novembre (6ª giornata) e il 26 novembre (9ª giornata) mentre incrocerà la Treviso dei grandi ex il 3 dicembre (10ª giornata), con la partita di ritorno fissata invece per il 7 aprile 2024 (26ª giornata). I “derby del Sud” con Napoli (in esterna) e Scafati (in casa) la Happy Casa li giocherà rispettivamente alla 4ª giornata e alla 13ª giornata. Turni casalinghi in occasione delle festività (23 dicembre con Scafati, 7 gennaio con Brescia e 30 marzo con Sassari) mentre sarà la doppia sfida con Brescia a chiudere il calendario di andata e ritorno della regular season, con l’anno solare che, invece, si concluderà il 30 dicembre sul campo della neopromossa Cremona. L’inizio del girone di ritorno si presenta a dir poco complesso: Virtus Bologna in trasferta (16ª giornata), Tortona sul campo amico (19° turno) e Milano in esterna la settimana successiva le avversarie che Brindisi affronterà. Così la parte finale della regular season: Venezia in casa (29ª giornata) e Brescia fuori (30ª giornata).