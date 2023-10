Bari, c'è Pasquale Marino: esonerato Mignani, scelta lampo di De Laurentiis per la panchina

Tutto in poche ore: proprietà e dirigenza del Bari hanno scelto, via Michele Mignani e c'è il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Pasquale Marino, nome collaudato e di grande esperienza in serie B. La società ha deciso così di sfruttare la pausa Nazionali per il cambio in panchina e per dare il tempo alla squadra e all'ambiente di metabolizzare la svolta.

L'esonero

Michele Mignani non è più l'allenatore del Bari, dunque. La notizia era nell'aria dalla tarda mattinata, ora si va verso l'ufficialità. Il tecnico è stato protagonista del ritorno in B e della sfiorata promozione in A a giugno scorso. Mignani paga i troppi pareggi e il fatto di aver vinto soltanto una volta in questo campionato (alla seconda giornata).

Chi è Marino

Nativo di Marsala, classe 1962, Pasquale Marino ha già allenato in Puglia dal 2002 al 2004 conducendo il Foggia dalla C2 alla C1 e salvando la categoria. Polito lo ebbe anche come tecnico a Catania nel 2006 e nel 2007. È fermo da due anni dopo la parentesi non fortunata di Crotone. Per lui esperienze anche in serie A con Catania, Udinese, Parma e Genoa.