Bari non perdona De Laurentiis: allo stadio cori e un grande striscione. "Vattene"

Bari non ha perdonato le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis in settimana sulla "seconda squadra" dopo il Napoli. Nonostante le scuse del figlio Luigi in conferenza stampa. Dopo una settimana quasi surreale, con l'esonero di Marino (e l'arrivo di Iachini), e le tante polemiche, la contestazione continua al San Nicola.

All'ingresso in campo della partita contro il Lecco un grande striscione ha accompagnato le due squadre: "Devi vendere...secondi a nessuno". E nei primi 20' da parte della Curva Nord solo cori contro la proprietà. Gli spettatori sono 14.978, uno dei dati più bassi di questa stagione. L'idilio è finito. Bari non perdona l'uscita infelice di Aurelio De Laurentiis e l'annunciata "contestazione dura" prende il via.