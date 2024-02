Arriva l'Inter, il Lecce mette in vendita i posti a ridotta visibilità

L'Inter, prima in classifica nel campionato di calcio di serie A, affronterà il Lecce a Lecce domenica prossima, 25 febbraio, alle ore 18. Come sempre, le partite contro le grandi squadre fanno registrare il sold-out nei vari stadi e, per l'occasione, il Via del Mare non farà eccezione. Questa la nota del club giallorosso in merito al pienone previsto: "U.S. Lecce informa che a partire dalle ore 12.00 di martedì 20 febbraio saranno messi in vendita sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati) i biglietti dei posti “a ridotta visibilità” di tutti i settori dello stadio, a eccezione del Settore Ospiti/Distinti Sud-Est (già sold out). Si raccomanda di utilizzare esclusivamente il circuito di ticketing ufficiale dell’U.S. Lecce, evitando di ricorrere ad altre piattaforme on-line (secondary ticketing) e/o ad altri circuiti di vendita non autorizzati". L'Inter guida il campionato con 63 punti, 20 vittorie su 24 partite, solo tre pareggi, una sconfitta, 59 gol segnati, solo 12 subiti. Il Lecce, per cercare di allontanare dubbi e paure dopo i sei gol presi e zero segnati nelle ultime due trasferte tra Bologna e Torino, è chiamato a risollevarsi proprio contro un avversario che, in questo momento, è al top della condizione fisica e mentale.