Lecce-Inter sarà ricordata come una partita con due arbitri, uno per tempo. All'intervallo, infatti, Daniele Doveri è rimasto negli spogliatoi del Via del Mare e non è rientrato. Il direttore di gara ha lamentato un problema fisico.

Al suo posto c'è Marco Baroni di Firenze. Era il quarto uomo nel primo tempo. Il regolamento prevede che ora sia Doveri a fare da quarto ufficiale di gara, non dovendo correre