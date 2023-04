Andrea Masiello salta Sudtirol-Bari. La decisione annunciata dal club

Andrea Masiello non giocherà nuovamente contro il Bari. Dopo aver saltato la partita d'andata, il difensore - contestato per la presunta combine nel derby tra Lecce e Bari del 2011 - non ci sarà neppure al ritorno. Lo ha annunciato il direttore sportivo del Sudtirol, Paolo Bravo, prima della conferenza stampa di Pierpaolo Bisoli.

La notizia in realtà era nell'aria. Sembrava quasi scontato che il difensore avrebbe voluto evitare di affrontare il proprio vecchio club. Gli attriti, le ruggini, e persino le condanne, hanno scavato un solco piuttosto importante: Masiello non ci sarà neppure questa volta.