Calcio, scontri tra tifosi prima del derby Altamura-Matera: sei feriti tra ultras e forze dell'ordine

Scontri tra tifosi prima dell'inizio della partita di calcio del campionato di serie D, girone H, tra Altamura e Matera. Il primo bilancio dei feriti - stando alle forze dell'ordine - è di tre persone tra i tifosi e altrettante tra agenti e carabinieri. Un supporter materano e un altamurano sono stati medicati e giudicati guaribili in 10 giorni, un altro altamurano è invece più grave ed è ricoverato all'ospedale Perinei di Altamura. Tra le forze dell'ordine, al momento, si parla di un carabiniere e di due agenti di polizia che hanno fatto ricorso alle cure mediche.

Gli scontri prima della partita

Gli scontri sono cominciati all'esterno dello stadio, nei pressi della curva ospiti. A dare il via alla sassaiola sarebbe stata una cinquantina di altamurani che avrebbe affrontato altrettanti ospiti materani. Sul posto sono intervenuti anche agenti di polizia in tenuta antisommossa e diverse ambulanze. Diverse le auto parcheggate che sono rimaste danneggiate. La partita è finita 3-1 per i padroni di casa.