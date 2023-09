Bari-Cittadella, biancorossi a caccia della prima gioia in casa

La seconda battaglia di una settimana intensa, forse la più densa di impegni di tutto l’anno. Il Bari tornato vittorioso da Cremona scende in campo questa sera al San Nicola contro il Cittadella, con un mercato da completare nella giornata di venerdì e una trasferta di Terni da affrontare nella giornata di domenica. Neanche il tempo di ricaricare le batterie che di fronte ai ragazzi di Mignani si presenta un avversario ostico per tradizione, la classica squadra che ogni anno incontrare crea più di un fastidio. È il Cittadella di Edoardo Gorini, ai nastri di partenza del campionato di Serie B per la quindicesima stagione consecutiva. Quattro punti in classifica per il Bari, frutto del pareggio all’esordio in casa contro il Palermo e della vittoria esterna sul campo della Cremonese, dall’altra parte un Cittadella che ha raccolto tre punti nelle prime due gare, battendo in casa la Reggiana all’esordio con gol di Amatucci e battuto 2-0 a Parma nella seconda gara di campionato. I turni infrasettimanali nascondono sempre le insidie dietro l’angolo e l’avversario non è il più facile da affrontare. Gorini ha impostato i suoi con il 4-3-1-2, Mignani è stato invece camaleontico, alternando il 4-3-3 al 4-3-1-2 al 4-4-2, con cui ha concluso la gara di Cremona. L’attacco, però, è forse il reparto che lascia meno dubbi in quanto a nomi. Sibilli, Nasti, Morachioli e Scheidler sono gli unici disponibili, in attesa del recupero fisico di Diaw che ha ricominciato a correre ma tornerà dopo la sosta per le nazionali. Da decifrare, però, il modo in cui l’allenatore del Bari schiererà i suoi attaccanti. Potrebbero giocare Sibilli e Morachioli dietro Nasti o Morachioli dietro Nasti è Sibilli o ancora Bellomo e Morachioli sugli esterni con Sibilli e Nasti schierati uno accanto all’altro.

Sugli altri ruoli è bagarre, soprattutto a centrocampo e sulle fasce in difesa. In mezzo tornerà Mattia Maita, che ha scontato la squalifica dopo il rosso rimediato in casa contro il Palermo. A lasciare spazio alla mezzala messinese potrebbe essere Ahmad Benali, che dopo tre giornate da titolare tra Coppa Italia e campionato sarebbe chiamato a rifiutare per tornare fresco a Terni domenica prossima. Anche Koutsopias ed Edjouma aspettano il loro turno e nel frattempo continuano ad allenarsi per metterso in pari con il resto dei compagni. In difesa almeno due dubbi. Se da una parte è quasi certo che Valerio Di Cesare si riprenderà la fascia di capitano per continuare ad inseguire record con la maglia biancorossa, sulle fasce un dubbio tira l’altro. Frabotta è pronto, Pucino scalpita ma Ricci e Dorval sono stati tra i migliori nell’ultimo turno e partono ovviamente davanti nelle previsioni. Alle spalle di Brenno, invece, partito Frattali, ci saranno Polverino e il giovane Pellegrini. Dall’altra parte un Cittadella che cambierà poco rispetto alla squadra che ha perso a Parma. Kornvig si candida ad una maglia a centrocampo assieme ad Amatucci e Branca, in attacco Pittarello e Magrassi partono in vantaggio su Maistrello, il giocatore che con il suo gol decise la sfida del San Nicola dell’anno scorso, terminata sul pari. Non ci sarà più Antonucci, passato allo Spezia, ma le creature di Marchetti sono sempre da prendere con le pinze. A sostenere il Bari 20mila spettatori che vogliono gioire per la prima vittoria in casa, sinonimo di una passione che resta sempre viva.