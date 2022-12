Il Bari cala un poker da A, battuto il Modena. Biancorossi ora terzi

Bari batte Modena 4-1 (2-0) in una partita della 17/a giornata d’andata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio San Nicola di Bari. I gol: nel primo tempo per i pugliesi Botta al 6’ e Folorunsho al 21’; nel secondo tempo per i padroni di casa autogol Cittadini al 9’ e Di Cesare al 46’, per gli emiliani Djily Diaw al 50’. Al San Nicola, davanti a oltre 18mila spettatori, i biancorossi conquistano il terzo posto solitario: il risultato conferma la solidità del gruppo di Mignani che ha giocato senza grandi affanni più di un’ora in dieci uomini per l’espulsione di Maiello. Brilla tra i biancorossi il fantasista Botta, autore di un euro-gol al 6’, poi Folorunsho raddoppia al 21’ sempre lanciato dall’argentino. Il terzo gol dei pugliesi è arrivato con una rocambolesca autorete di Cittadini al 9’ della ripresa. Al 46’st il poker ha la firma del capitano Di Cesare dopo una sgroppata di sessanta metri. Gli emiliani provano a rimettersi in carreggiata ma trovano davanti una diga di nome Caprile: il portiere barese disinnesca ogni conclusione dei canarini ed è stato salvato dal palo su un tiro di Magnino. Solo nel finale (al 49’st) la rete della bandiera per i canarini con Diaw su punizione. In classifica il Bari sale al terzo posto in classifica con 29 punti, dietro solo a Reggina e Frosinone.