Ahmed Touba, chi è il nuovo difensore del Lecce: centrale giramondo, ha scelto la nazionale algerina e ha vinto in Belgio

Belga, naturalizzato algerino, ha giocato nella maserie in Belgio, Bulgaria, Olanda e Turchia. E ora l'Italia, il Lecce. Ahmed Touba è un nuovo calciatore giallorosso. Difensore giramondo, ha giocato nelle giovanili del Belgio, poi ha scelto l'Algeria come nazionale (11 partite e una rete). Difensore di prospettiva, già pronto per il presente: ha 25 anni, classe 1998, e un'esperienza discreta.

La firma

Il difensore ha già sostenuto le visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano e presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce.

Il Lecce ne ha annunciato l'arrivo con una nota ufficiale.

La carriera

Cresciuto nelle giovanili del Valenciennes, approda giovanissima al Club Bruges, con cui a 18 anni debutta nel massimo campionato belga. Poi il prestito al Lovanio, quello al Beroe e il trasferimento in Olanda, al Rkc Waalwijk. L'anno scorso l'approdo in Turchia al Basaksehir, squadra che ha giocato anche la Conference League (per lui dieci partite e un gol). Appena un anno fa fu pagato due milioni di euro dai turchi. Con il Club Bruges ha vinto, pur giocando appena tre volte, il campionato belga del 2017/18e la Supercoppa un anno prima (quando ancora doveva debuttare).