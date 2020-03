Taranto, Sposito: “Mai contento del mio rendimento. Situazione delicata”

Il portiere del Taranto, Alex Sposito, ha parlato della situazione di quarantena dovuta al Coronavirus: "La situazione è molto difficile e delicata, mi manca l'allenamento con i miei amici e compagni di squadra. Mi manca lo studio degli avversari, la tensione della domenica. Faccio quello che posso lavorando da casa, ma non è sicuramente la stessa cosa. Non sono mai soddisfatto del mio rendimento, anche dopo una partita quasi perfetta cerco il pelo nell'uovo per migliorarmi, questo può servirmi per il futuro".

