Taranto, Cuccurullo:

Continua il periodo di pausa legato all'emergenza Coronavirus: ai microfoni di mondorossoblù.it, il centrocampista del Taranto Marco Cuccurullo ha parlato della situazione legata al COVID-19 e della sua esperienza in riva allo Ionio: "Il Covid-19 ci ha colpiti all’improvviso e ci ha costretto a fermare tutti i campionati. So che è difficile ma dobbiamo adeguarci, questo è un virus pericoloso. Tutto ciò che possiamo fare è stare tranquilli a casa per evitare inutili diffusioni di contagi".

Ultimo aggiornamento: 20:12

