Cantautori pugliesi a raccolta: parte il workshop per migliorare le competenze artistiche e digitali

Cantautori pugliesi a raccolta: c'è tempo fino a lunedì 11 aprile per partecipare al progetto "Fame - Innovative Model for Young Artists Cross Border Laboratory", promosso da Teatro Pubblico Pugliese. Si tratta di un workshop per cantautori pop, rock e trap tra i 18 e i 35 anni, che punta al rafforzamento delle competenze artistiche e digitali, che vedrà la creazione di un format video per la TV, nonché la produzione di un nuovo progetto musicale.

Previsti anche dei concerti

Il workshop si completa con una serie di concerti: Medimex, Festival di Civitacampomarano (CB), Cinzella Festival, Festival di Podgorica (Montenegro), Tirana Capitale Europea dei Giovani 2022. Il percorso sarà un vero e proprio workshop che mira a rafforzare le competenze dei giovani cantautori nella scrittura musicale; interpretazione ed espressione scenica; narrazione digitale dei propri contenuti e infine anche sulla produzione di un nuovo format musicale basato sul gruppo di cantautori ammesso al percorso. Il percorso di accompagnamento avrà una durata minima di 15 giorni e si svolgerà nelle varie province della regione.

Il bando

I conduttori sono: Francesco Occhiofino in arte Reverendo, produttore discografico, autore, compositore e musicista; Carmelo Errico, co-fondatore di Django Concerti; Giuseppe Ciciriello, attore, musicista, autore e regista; Giorgio Consoli, attore, musicista, autore. Il Teatro Pubblico Pugliese metterà a disposizione di ciascuno dei musicisti selezionati una "registration fee" di 1.500 euro. Sul sito del Teatro pubblico pugliese si trovano le specifiche del bando e il modulo per candidarsi.