Wonder Christmas land, buona la prima. A Gallipoli lo show e poi l'udienza con Babbo Natale

Torna in scena a Gallipoli Wonder Christmas Land, la maestosa produzione dedicata al Natale firmata da Poieofolà. Lo spettacolo ha preso vita oggi, con una grande anteprima, nella grande galleria sul mare posta ai piedi del castello angioino, nel centro storico di Gallipoli, che per l’occasione si trasforma, fino al 7 gennaio 2024, nella dimora magica degli elfi e di Santa Claus.

Tutto nuovo l'allestimento messo su per la nona edizione dell’evento che richiama ormai ogni anno migliaia di presenze da tutta Italia e non solo.

Lo spettacolo itinerante

Wonder Christmas Land è uno spettacolo itinerante per il pubblico che si ritrova a scoprire, una dopo l’altra, maestose ambientazioni scenografiche animate da oltre quaranta tra attori e ballerini, interpreti di questo grande musical sul Natale. Lungo il percorso ci si imbatte in nuovi corner interattivi, nuove parate musicali, proiezioni luminose, macro e micro scenografie, spettacoli teatrali e sempre nuovi personaggi, come in un mondo magico fatto di zucchero, neve e magia. A conclusione, l’attesa udienza con Babbo Natale e/o con la Befana, momento magico per eccellenza, sublimazione del percorso nel Wonder Christmas Land.

Calendario consultabile su www.wonderchristmasland.it.

La durata complessiva del percorso è di circa due ore.

La costruzione dello show

La costruzione di Wonder Christmas Land parte ogni anno già nel periodo estivo, grazie ad un Laboratorio di scenografia nell’ambito del quale vengono realizzate le opere, per lo più in cartapesta, pensate ad hoc per la location della Galleria Dei Due Mari (grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale della Città di Gallipoli).

Il team di lavoro è guidato come sempre dagli autori di POIEOFOLA’-CostruzioniTeatrali Roberto Marius Treglia e Alberto Greco, ideatori del format. Le maestose scenografie sono realizzate puntualmente dal gruppo di artigiani della cartapesta dei “Ragazzi di Via Malinconico”, con l’ausilio significativo di artisti locali, decoratori e professionisti dell’allestimento scenico, oltreché di costumisti d’esperienza impegnati per mesi nella realizzazione degli abiti.

Gli ideatori

“Per noi il Natale è il tempo delle meraviglie, che da quasi un decennio abbiamo deciso di condividere celebrandolo in comunione. Oggi lo facciamo, appunto, con le migliaia di presenze che ormai raggiungono il Salento da ognidove per prendere parte al nostro sogno” dicono Alberto Greco e Roberto Marius Treglia. “Quest’anno, nel Wonder 2023, giochiamo e riflettiamo sul tema del tempo, sul suo valore e sulla sua bellezza, e, con uno sguardo sempre aperto ai temi d’attualità, non potevamo non portare il nostro messaggio contro le guerre. Crediamo che anche nelle occasioni più piacevoli, trovarsi a riflettere, anche se con la fortuna di un sorriso sul volto, sia necessario e opportuno, per grandi e piccini”.

BIGLIETTI

15 euro bambini (dai 12 mesi in su) e 20 euro adulti. Gli appuntamenti speciali del 26, 27 e 28 dicembre con La Grande Cerimonia 18 euro bambini e 23 euro adulto.

Info e prenotazioni su www.wonderchristmasland.it e +393296373342.

Il percorso e gli allestimenti sono tutti esclusivamente al coperto. L’accesso a WCL è da Piazzetta dei Musicisti (scarpata del castello).

CALENDARIO

In particolare quest’anno il 25 e 26 novembre, l’1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 dicembre è prevista l’udienza con Babbo Natale; il 30 dicembre e l’1, 4, 5, 6 e 7 gennaio l’udienza con la Befana; tre speciali appuntamenti sono previsti nei giorni 26, 27, 28 e 29 dicembre con “La Grande Cerimonia”. Wonder Christamas land si svolge in fasce orarie prestabilite. La durata è di circa due ore.