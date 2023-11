Wonder Christmas Land a Gallipoli

Torna in scena a Gallipoli Wonder Christmas Land, la maestosa produzione dedicata al Natale firmata da Poieofolà. Lo spettacolo ha preso vita oggi, con una grande anteprima, nella grande galleria sul mare posta ai piedi del castello angioino, nel centro storico di Gallipoli, che per l’occasione si trasforma, fino al 7 gennaio 2024, nella dimora magica degli elfi e di Santa Claus.

Tutto nuovo l'allestimento messo su per la nona edizione dell’evento che richiama ormai ogni anno migliaia di presenze da tutta Italia e non solo.