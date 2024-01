Sanremo 2024, un salentino dietro le quinte del Festival: è l'unico pugliese nello staff

Anche un professionista salentino - unico pugliese del gruppo - tra gli operatori specializzati che presteranno servizio presso la Comfort Zone di CasaSanremo 2024. Si tratta dell’operatore olistico Manolo Perruccio, di Ugento, per il secondo anno consecutivo confermato nello staff che si occuperà, con il ruolo di tutor, del benessere dei cantanti in gara al Festival della canzone italiana Sanremo 2024 e degli ospiti del palco sanremese.

“Sono contentissimo per la riconferma - sono le parole del professionista - andare a Sanremo e mettere a disposizione di nuovo per tutti gli ospiti e i big del festival la mia professionalità, è per me un grande onore, sopratutto quest’anno, in cui andrò a rivestire un ruolo con maggiori responsabilità quale è quello di tutor.

Metterò ancora in campo tutta la mia esperienza e professionalità”.

Da Perruccio arriva la dedica di questo traguardo “a tutti coloro che ogni giorno mi gratificano credendo nella mia professionalità. Un doveroso ringraziamento devo farlo a chi nuovamente ha riposto in me la fiducia, assegnandomi un ruolo per me così importante, al patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo, alla responsabile Nazionale Bnl Csen Ornella Mauro, al maestro per eccellenza Armando Potenza e alla coordinatrice Barbara Esposito per aver creduto in me e nelle mie potenzialità. Vivrò nuovamente nuove emozioni - chiude - e giorni di intenso lavoro, quest’anno più che mai sentirò l’emozione e il fascino del Festival di Sanremo”.