Sanremo 2024, in tilt il sito per l'acquisto dei biglietti: «Attese infinite, si annulli l'intera procedura»

Sanremo 2024, in tilt il sito per per l'acquisto dei biglietti. A denunciare il malfunzionamento dei server è il Codacons in una nota stampa. «Gli utenti segnalano attese infinite e l'impossibilità di effettuare gli acquisti online, una gestione imbarazzante che dovrebbe portare all'annullamento dell'intera procedura», si legge nel comunicato.

Le segnalazioni

«A partire dalle 9 di oggi 23 gennaio sul sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com/ è stata aperta al pubblico la vendita dei biglietti per la kermesse canora. - spiega l'associazione - Gli utenti che si sono collegati fin dalle prime ore del mattino alla pagina sarebbero stati indirizzati da subito in una 'waiting room' e informati dei tempi di attesa che in alcuni casi erano di quattro ore, in altri non specificati.

Cosa fare

«Un disservizio che sta causando numerose proteste sul web, e che denota una gestione imbarazzante della vendita dei biglietti per il Festival - sostiene il Codacons - Chiediamo alla Rai di dare spiegazioni agli utenti che da questa mattina attendono pazientemente di accaparrarsi un biglietto per l'evento musicale e che oltre a perdere ore del proprio tempo, stanno subendo una beffa. Riteniamo inoltre debba essere annullata l'intera procedura di vendita dei biglietti avviata oggi, e ripetuta l'operazione nei prossimi giorni garantendo la piena funzionalità del servizio»