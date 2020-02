Sanremo 2020, i Ricchi e Poveri fanno ballare l'Ariston. Ma i fan s'infuriano: «Non è possibile»

Su Leggo.it le ultime novità. Sanremo 2020 , i Ricchi e Poveri fanno cantare l'Ariston. Ma i fan s'infuriano: «Non è possibile...». La reunion dei Ricchi e Poveri è stato l'evento della settantesima edizione del Festival. Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti e Angelo Sotgiu hanno fatto ballare il pubblico sanremese con un medley delle loro canzoni più famose. Ma su Twitter i fan notano qualcosa di strano. Andiamo con ordine.



A 50 anni da La prima cosa bella, stasera il gruppo si è esibito con il primo brano della loro carriera inciso nel 1968, L'ultimo amore. Però su Twitter piovono commenti: «Ma abbiamo aspettato tutto questo tempo per vederli cantare in playback?». E ancora: «Non è possibile, non cantano dal vivo». Poi al quartetto si unisce Fiorello, il "quinto dei Ricchi e Poveri" per una sera. Applausi in studio. Playback o meno, con i Ricchi e Poveri è show.

Ultimo aggiornamento: 6 Febbraio, 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA