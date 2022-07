Rock, pronti a salpare con "Porto Rubino". A bordo Samuele Bersani e Vasco Brondi più un ospite a sorpresa

L’ospite a sorpresa è ancora un segreto ma si sa che è un cantautore molto amato che di certo non deluderà il pubblico di “Porto Rubino”, pronto a “salpare” questa sera da Tricase, prima tappa dell’edizione 2022 del festival.

«A Tricase ci siamo già stati il primo anno; questo ritorno è più consapevole con Samuele Bersani, Vasco Brondi, Filippo Graziani che ricorderà il papà Ivan, e Jolly Mare», racconta l’ideatore dell’evento, Renzo Rubino. «Nel porto di Tricase saremo sul veliero simbolo di questa località – ha spiegato il cantautore – Il veliero si chiama Portus Veneris, un vero e proprio monumento della città, una imbarcazione unica al mondo per tipologia e armo velico che ha oltre cento anni di vita. A Monopoli saremo su un altro veliero nel porto vecchio ed è la prima volta che viene fatto un evento lì; chiuderemo a Campomarino nella tonnara a confine con Torre Ovo dove cade il tramonto».

Il format



“Porto Rubino” è nato quattro anni fa. «La mia ambizione era di fare qualcosa per questa terra meravigliosa – ha confidato Rubino –. Durante la pandemia non si poteva far niente, non si potevano fare concerti e come cittadino attivo volevo fare la mia parte, per la sostenibilità ambientale, per il mare, che amo tantissimo girando con la mia barca relazionandomi con il pubblico in maniera diversa, distaccandomi un attimo dalla mia carriera artistica principale di musicista vero e proprio; mi sono inventato questo evento che considero un’ancora di salvezza».

Poi “Porto Rubino” approderà il 13 a Monopoli per concludersi il 17 a Campomarino di Maruggio.



«A Monopoli ci saranno Malika Ayane, Joan Thiele, Maurizio Carucci (Ex-Otago), Napoleone e soprattutto Daniele Silvestri, oltre al secondo super ospite – ha sottolineato – Arriveremo alla grande festa finale di Campomarino di Maruggio al tramonto con il terzo super ospite, Diodato, Drusilla Foer, i Lazzaretto, Lorenzo Krugher, Emma Nolde, Gino Castaldo e un artista internazionale come Benjamin Clementine al pianoforte che amo molto, a chiudere questa edizione con una immagine nitida e forte».



Il suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra le coste della Puglia non ha grandi ambizioni. «Non faremo viaggi in barca da un porto all’altro ma solo una tratta fra Polignano a Mare e Monopoli, ma normalmente raggiungeremo i porti via terra – ha puntualizzato – ”Porto Rubino” non è un festival di genere, perché può succedere di tutto: soprattutto non abbiamo ambizioni di organizzare concerti». Intanto, il cantautore di Martina Franca è in attesa di pubblicazione del nuovo album.

«Siamo artisti e cambiamo idea ogni giorno – ha concluso –. Ho scritto un disco a cui tengo tanto ma dopo quello che è successo anche a livello internazionale, non mi sembra il tempo giusto per farlo uscire; è vero che lo spettacolo deve andare avanti, il lavoro e tutto quello che vogliamo, questo è un periodo complicato anche a livello climatico, e poi c’è la guerra: come posso andare in giro a parlare di un mio disco, anche se è anche giusto divertici e gioire della vita, mi sento ancora emotivamente bloccato. Ho deciso solamente di rimandare questo progetto a dopo l’estate».



Il piano traffico

L’area di Tricase Porto sarà interdetta al traffico veicolare a partire dalle ore 18 di domenica 10 luglio 2022 alle ore 2 di lunedì 11 luglio 2022.

In vigore il divieto di fermata con rimozione coatta su tutta la SP 358, nel tratto compreso fra l’intersezione di Via Marina Porto con via Duca degli Abruzzi e via Sante Marcelline.

«Tricase Porto ospiterà un evento di caratura nazionale, per cui è stato necessario predisporre un apposito piano di razionalizzazione della mobilità urbana. Ringrazio il Comando di Polizia Locale, il Comando di Polizia Provinciale, la Protezione Civile e i volontari per l’impegno profuso», commenta l’assessore al Turismo e alla Polizia Locale Andrea Ciardo.

Parcheggi e bus navetta

Per raggiungere Tricase Porto, sarà possibile utilizzare gratuitamente 10 bus navetta da 54 posti previsti, in partenza – dalle ore 18.00 e con frequenza massima di 30 minuti – da una delle seguenti aree parcheggio individuate:

Zona Cimitero Nuovo;

Zona Ospedale;

Zona 167 - Area Mercatale;

Zona Liceo Comi (parcheggio a capienza ridotta. Si consiglia, dopo le 19, di parcheggiare presso le altre aree individuate).

«In collaborazione con L’Abbraccio Cooperativa sociale, poi, è stato previsto un servizio di trasporto gratuito per disabili. Il servizio è attivabile chiamando il numero 3928691842 (entro e non oltre le ore 19.00 di domenica 10 luglio 2022)», aggiunge Ciardo.

I residenti

Residenti/domiciliati in Tricase Porto, titolari, commercianti e dipendenti delle attività potranno raggiungere Tricase Porto accedendo dai varchi che saranno predisposti lungo le arterie stradali dal Comando di Polizia Locale di concerto con le Forze dell’Ordine interessate:

Residente/Domiciliato in Tricase Porto la cui abitazione ricade tra la S.P. 78 e la S.P. 358 via C. Colombo fino alla Rotonda, intersezione via Marco Polo;

Accesso da via Marina Porto, nei pressi dell’Istituto G. Comi.

Residente/Domiciliato in Tricase Porto la cui abitazione ricade tra la S.P. 358 via C. Colombo e via Bottego, dall’intersezione con via Borgo Pescatori e fino alla Marina di Andrano;

Accesso da via S.P. 358, (Marina di Andrano).

Residente/Domiciliato in Tricase Porto la cui abitazione si trova in via Duca degli Abruzzi, via Della Vela, Via Borgo Pescatori e strade che convergono su detta via;

Accesso da S.P. 346 (Chiesa dei diavoli) e S. P. 358 (Marina di Andrano).

Titolari, commercianti e dipendenti delle attività di Tricase Porto

Accesso da via Marina Porto, nei pressi dell’Istituto G. Comi, parcheggio sito su via C. Colombo, area Nuovo Porto parcheggio diportisti.

L’accesso sarà consentito fino alle ore 18:00.