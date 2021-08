Roberto Vecchioni in concerto (gratuito) a Gallipoli con il suo "Infinito". Ecco come prenotare

«Concludiamo il mese di agosto con un grande artista! - tuona il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva su facebook - Siamo felici di poterlo finalmente annunciare: Roberto Vecchioni, uno tra i migliori cantautori nello scenario musicale italiano, si esibirà in un concerto gratuito martedì 31 agosto, alle ore 21, a Gallipoli nell'area mercatale». Ecco come prenotare.

Il concerto dell'artista

Roberto Vecchioni sarà ospite della rassegna estiva "Feeling Gallipoli" organizzata dall’assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Gallipoli. Vecchioni porterà sul palco "L'Infinito", un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. La prima parte del concerto sarà dedicata ai brani dell’album "L'Infinito”, prodotto nel 2019, per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l'immagine. Durante il concerto ci saranno video e immagino che accompagneranno la musica per trasmettere l’essenza dei brani che avvolgeranno il pubblico in una dimensione immaginaria e raffinata. Insieme a Vecchioni sul palco ci sarà la sua storica band costituita da Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

«L'Infinito è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. – afferma Roberto Vecchioni - Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive. Ma è anche una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima... E come poi tutto si sia ricomposto in un'unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta perché in realtà è sempre bella. Siamo noi che a volte la immaginiamo in un altro modo».

Il concerto sarà gratuito. Obbligatoria la prenotazione e l'esibizione del green pass.

Si potrà prenotare chiamando al numero 0833264283 (tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20) oppure inviando una mail a gallipoli.proloco@gmail.com indicando nome, cognome, recapito telefonico. Le modalità di partecipazione all’evento saranno indicate dai responsabili della Pro Loco di Gallipoli.