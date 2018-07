Pioggia di stelle nel barocco è la notte di Battiti/Gli ospiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mihail, Ghali, Luca Carboni, Loredana Bertè, Takagi e Ketra, Dolcenera, Mario Biondi, Giusy Ferreri, Boomdabash, Gabry Ponte e tanti altri cantanti, sono i protagonisti della seconda tappa del Battiti Live 2018 firmata Radionorba che questa sera infiammerà Lecce. Questa volta, però, la grande novità è che per la prima volta, il grande palco della radio del sud sarà allestito in piazza Libertini, all’ombra del Castello Carlo V. Dalle 21 la musica sarà protagonista con lo spettacolo, completamente gratuito, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. “Uno dei nostri obiettivi - spiega Marco Montrone, presidente di Radionorba durante l’incontro di benvenuto in città tenutosi ieri sera presso l’Open Space di Palazzo Carafa, a Lecce con il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini e i due conduttori dello show - è quello di far ammirare gli scorci più belli di Puglia e Basilicata a chi ci segue in tv, dallo scorso anno anche in nazionale su Italia 1, e in questo modo promuovere il nostro magnifico territorio. Realizzare Battiti davanti al Castello ci consente di offrire al grande pubblico televisivo una cartolina diversa di Lecce rispetto a quella degli scorsi anni”. La scenografia naturale è un elemento imprescindibile per il grande spettacolo della radio del sud, ma anche quella sul palco non scherza con gli effetti speciali e durante i dj set del re della dance, Gabry Ponte, che sarà in tutte le altre tappe del tour. Sul palco grandissimi nomi della musica italiana, giovani talenti amatissimi dal pubblico e un grandissimo ospite internazionale, Mihail, cantautore, produttore e artista polistrumentista, fenomeno internazionale del momento, che con la sua “Who You Are” è nelle top 10 delle radio italiane e spagnole e i nomi più attesi della tappa leccese è Ghali. Ci saranno poi mostri sacri della musica italiana, Loredana Bertè, che canterà con i salentini Boomdabash che stanno spopolando in radio con il brano “Non ti dico no”, tra i candidati al tormentone dell’estate 2018, già disco d’oro e secondo Airplay da sette settimane è il brano più trasmesso dalle radio italiane. E ancora Luca Carboni, Mario Biondi e la bella e grintosa salentina Dolcenera, Takagi e Ketra, quest’estate in coppia con Giusy Ferreri, i Dear Jack e il rapper salernitano Capo Plaza. Ma non basta. Direttamente da Amici il ballerino Bryan Ramirez nel corpo di ballo e della webstar Mariasole Pollio. Lo show va in onda in diretta tv su Telenorba e RadionorbaTv, i relativi siti web e in differita su Italia 1. Le attività in piazza cominceranno dal primo pomeriggio con la diretta di Radionorba, il sound check e gli intrattenimenti offerti dai main sponsor.