Battiti, ecco come muoversi a Lecce per l'intera serata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A disposizione quattro aree parcheggio gratuite: Asl via Miglietta (170 posti dalle 16), Foro Boario (360 posti), Settelacquare (400 posti), area marcatale di via Bari (350 posti). Da qui si può raggiungere il centro utilizzando i bus navetta gratuiti. Le navette inizieranno a circolare dalle 18 di oggi fino all’una della notte con una frequenza di 10 minuti e partiranno da via Bari e da Settelacquare.Il percorso: via San Francesco d’Assisi, via Imperatore Adriano, Via Del Mare, Piazza Palio, via Pitagora, Parcheggio Settelacquare, viale Aldo Moro, via Roma, Parcheggio Mercato Via Bari, via Roma, viale Aldo Moro, Parcheggio Settelacquare, via Pitagora, Piazza Palio, via del Mare, via Imperatore Adriano. La fermata da e per l’area concerto è prevista in via San Francesco D’Assisi, lato Villa Comunale. Nelle due aree parcheggio, Settelacquare e nei pressi del Cimitero l’amministrazione comunale posizionerà 50 oBike.Sarà chiusa alle auto la corsia interna di via Garibaldi e via San Francesco D’Assisi. Il suggerimento da parte del Comune, per chi arriva da fuori Lecce è quello usare la Tangenziale Chi viene da Gallipoli o da Maglie può utilizzare la Tangenziale Est all’ingresso in città e usare l’uscita 8b per raggiungere Settelacquare o l’uscita 7B per il parcheggio di via Bari. Divieto di fermata dalle 12 alle 24 su ambo i lati di via Garibaldi, corsia interna, ambo i lati, dal viale De Pietro a via San Francesco d’Assisi; via San Francesco d’Assisi, corsia interna, ambo i lati, da via Garibaldi a via Costa; si viale Cavallotti, corsia interna, ambo i lati, da via A. Costa al viale Marconi; su viale Marconi, lato destro, da viale Cavallotti al viale Lo Rè. Dalle 14 fino alla mezzanotte sulle stesse strade è previsto il divieto di transito a tutti i veicoli limitatamente alla corsia interna.