Negramaro, successo per la prima data alle terme di Caracalla. E tra due mesi il concerto evento a Galatina

Non li ha fermati neanche la pioggia incessante nel primo concerto del tour in teatri di pietra alle Terme di Caracalla.

I Negramaro, dopo la data zero a Servigliano, in provincia di Fermo, hanno fatto il loro debutto con il tour N20 che celebra i vent'anni della band salentina.

Due ore di concerto

«Anche sotto l'acqua è stata un'esperienza magica - hanno raccontato Giuliano Sangiorgi e Andro - Siamo andati avanti, galvanizzati dal pubblico che non se ne è andato e con noi ha retto fino alla fine.

Abbiamo dato il massimo, perché potessero essere tutti felici e fortunati». Due ore di concerto per ripercorrere due decenni di storia, di amicizia, di famiglia.

I pezzi storici

Ad aprire il live "Fino all'imbrunire", fino ad arrivare ai grandi successi della band salentina come "La prima volta", "Meraviglioso", "Solo tre minuti" ed "Estate". Nel finale, Giuliano ha omaggiato Francesco Nuti intonando a sorpresa "Sarà per te", lo struggente brano che l'artista, scomparso l'altro giorno, ha portato al Festival di Sanremo nel 1988.

Venti anni di storia musicale

Venti anni fa i Negramaro irrompevano sulla scena musicale italiana creando qualcosa di nuovo. «Abbiamo scardinato qualcosa e creato una nuova scia. Oggi, in tempo di social, si direbbe che abbiamo spaccato», hanno detto. Negli anni ci sono state anche delle crisi, come in tutte le band. «Le crisi producono anche cose bellissime, come fu per noi nel 2017 l'album Amore che il torni. È un modo per rigenerarsi. Noi le affrontiamo e le dimentichiamo velocemente».

Le prossime date

Le terme di Caracalla accoglieranno i Negramaro anche questa sera e il 16 giugno. Il tour proseguirà il 19,21 e 22 luglio al teatro greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre, all'Arena di Verona. In mezzo la festa a «casa». E il 12 agosto il concerto evento "N20 Back Home" all'aeroporto "Fortunato Cesari" di Galatina, in provincia di Lecce.