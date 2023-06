Giuliano Sangiorgi è cittadino onorario di Porto Cesareo. «Ho il vostro mare nelle vene»

Giuliano Sangiorgi, cantautore, polistrumentista e soprattutto membro fondatore dei Negramaro, è cittadino onorario di Porto Cesareo. La delibera è della giunta comunale della cittadina ionica presieduta dalla sindaca Silvia Tarantino. «Che meraviglia. Grazie. Ho il vostro mare nelle vene», il pimro commento dell'artista.

La sindaca

«Conferire la cittadinanza a Giuliano Sangiorgi, equivale a sancire di fatto un legame del cuore e dell’anima, legame che esiste da sempre e che da sempre lega il nostro grande artista alla nostra comunità – ha commentato Tarantino - Sin da quando era un ragazzo come tanti, amante della musica, ma sconosciuto ai più, Giuliano ha scelto Porto Cesareo come luogo d’elezione dei suoi momenti di riposo e svago, con la stessa naturalezza e semplicità di sempre, senza mai comportarsi da star».

I motivi della scelta

Spiaggia e mare poi nei fatti sono stati anche sua fonte d’ispirazione. Era il primo giugno del 2005, quando la scalata dei Negramaro verso l’olimpo dello star system stava iniziando, coincidendo di fatto con il singolo “Estate”, una delle tracce di maggiore successo della band, contenuto nell’album “Mentre Tutto Scorre”. Ed il video che accompagna quel gran bel pezzo, fu girato proprio a Porto Cesareo, sulla spiaggia del lido Orange Sun, altro riconoscimento reale al territorio e all’amore di Giuliano verso Porto Cesareo, le sue bianche spiagge ed il suo mare turchese.

«Tanti gli artisti che da allora, hanno scelto Porto Cesareo come luogo delle loro vacanze, col desiderio di vedere le spiagge e il mare che compaiono in Estate - spiega l'assessore alla Cultura Barbara Paladini -.

Il ringraziamento di Sangiorgi

Un’azione di promozione turistica quella di Giuliano, ma di certo guidata dal cuore, dagli affetti di una vita, da quel coacervo di relazioni nate e curate nel tempo, sin da quando era bambino».

In un lungo post sui social, Sangiorgi ha raccontato il suo legame con la località di Porto Cesareo in cui è cresciuto come cittadino e come artista: «Grazie all’amministrazione tutta per questo importante riconoscimento - ha detto - Lo accetto con immensa gratitudine e infinita gioia e lo dedico interamente all’amico più grande che i Negramaro tutti abbiano mai conosciuto: Claudio nostro!».