Dopo le prime due settimane di gioco, la nostalgia di casa ha iniziato a farsi sentire per il comico romano che già da giorni meditava di lasciare il reality. L’incontro con la compagna, Alessandra, e le immagini della figlia mostrate lunedì scorso in puntata, avevano dato una nuova carica a Battista che aveva deciso di proseguire il gioco. In queste ore l’attore però è sembrato nuovamente in crisi, fino alla decisione comunicata ufficialmente oggi.



L'attore lunedì prossimo si sarebbe dovuto scontarre in nomination con Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo. E ora che succederà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

abbandona la casa del. «Per motivi personali ho deciso di andare via». Il comico spiega tra le lacrime la sua decisione ai coinquilini. «Prova a dormire un'altra notte qui». Ma lui spiega: «E' una cosa più grave, in bocca al lupo a tutti. Mi aspettano devo andare». La decisione viene accolta tra gli applausi.LEGGI ANCHE GfVip, urla e insulti dagli inquilini del palazzo vicino: «Avete rotto il c...» Intanto ieri notte fuori dalla casa a Cinecittà mentre i concorrenti del GFVip erano ancora svegli e si trovavano a chiacchierare in giardino, all'improvviso delle voci minacciose provenienti dall'esterno avrebbero catturato la loro attenzione. «Siete delle me***, avete rotto il c***». I vip sarebbero rimasti senza parole,